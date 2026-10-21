Lula, 25 Ekim'deki ikinci turu 'bayrak mı ABD'ye boyun eğme mi' diye özetledi - Son Dakika
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Lula, 25 Ekim'deki ikinci turu 'bayrak mı ABD'ye boyun eğme mi' diye özetledi

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 25 Ekim'deki seçimin ikinci turunun egemenlik mücadelesine dönüştüğünü savundu. Lula, son televizyon tartışmasına katılmayı rakibi Flavio Bolsonaro'nun kendisi ve ailesinin banka ile telefon gizliliğini kaldırması şartına bağladı.

Brezilya'da 25 Ekim'de düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin ikinci turu öncesinde seçim kampanyasında konuşan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimin egemenlik mücadelesine dönüştüğünü savundu.

Sağcı Senatör Flavio Bolsonaro ile yarışacak olan Lula da Silva, Bahia ve Pernambuco eyaletleri arasındaki Juazeiro ve Petrolina kentlerinde düzenlenen mitingde halka seslendi.

Lula da Silva, halka ülkenin egemenliğine sahip çıkması çağrısında bulunarak, "Brezilya bayrağını öpmek ile ABD karşısında diz çökmek arasında bir seçim yapılacak." ifadesini kullandı.

Pazar günü yapılacak seçimin sıradan bir seçim olmayacağını vurgulayan Lula da Silva, "Masadaki asıl mesele, nasıl bir Brezilya istediğimizi tanımlamamızdır. Kendi bayrağını öpen bir Brezilya mı, yoksa ABD bayrağı karşısında boyun eğen bir Brezilya mı istediğimize karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Lula da Silva, oylamadan önceki son televizyon tartışmasına katılımını, Bolsonaro'nun kendisi ile aile üyelerine ait banka hesap ve telefon bilgilerinin gizliliğini kaldırması şartına bağladı.

Lula da Silva aksi halde Bolsonaro ile televizyona çıkmayacağını belirterek, "Eğer (banka ve telefon) gizliliğinin kaldırılmasına izin veren belgeyi sunarsa tartışma gerçekleşecek. Sunmazsa tartışmaya gelemez, çünkü Devlet Başkanı bir hırsızla aynı masaya oturup tartışamaz." şeklinde konuştu.

İşçi Partisi (PT) lideri Lula da Silva, kendisi ve aile bireylerinin banka ile telefon gizliliğinin kaldırılmasına izin veren yetki belgesini Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve Yüksek Mahkemeye sunduğunu bildirdi.

Lula da Silva, bu izin belgesinin geçerli olmasını Bolsonaro'nun da aynı adımı atması şartına bağladı.

Brezilya'da kritik seçim

Brezilyalı seçmenler, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere 25 Ekim'de sandık başına gidecek.

Lula da Silva ile Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Lula da Silva, 17 Ekim'de Federal Polis, Başsavcılık ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi İfade Özgürlüğü Özel Raportörlüğüne başvurarak, rakibi Bolsonaro'nun Meta platformları üzerinden içerik üretimi ve dağıtımında ekonomik ve finansal avantaj elde edip etmediğinin soruşturulmasını istemişti.

Anketler beraberliğe işaret ediyor

Son anketlere göre Flavio Bolsonaro'nun yüzde 51, mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ise yüzde 49 oy alması bekleniyor. İkinci tur öncesinde Bolsonaro'nun oy oranında hafif bir gerileme yaşandığı ve iki aday arasındaki yarışın başa baş geçeceği tahmin ediliyor.

4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

Kaynak: AA
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