Lula: Brezilya Egemen Bir Ülkedir

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya ilişkin yorumlarının ardından, Brezilya'nın egemen bir ulus olduğunu ve "müdahale" kabul etmeyeceklerini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ın Bolsonaro'ya verdiği destek mesajının ardından X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda Trump'ın adını vermeyen Lula da Silva, "Brezilya'da demokrasinin korunması halkın işidir. Biz egemen bir ulusuz." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, hiç kimseden "müdahale ya da himaye" kabul etmeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü ve bağımsız kurumlarımız var. Kimse hukukun üstünde değildir. Özgürlük ve hukukun üstünlüğüne saldıranlar hiç değildir."

Bu arada, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Lula da Silva, Trump'ın tarife politikasına ilişkin, "Bir liderin, başkalarını tehdit etmesinin yanlış ve sorumsuzca olduğunu düşünüyorum. Bir hükümdar istemiyoruz." dedi.

Bolsonaro'dan Trump'a teşekkür

Bolsonaro ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'a teşekkür etti.

Trump'ın barış, adalet ve özgürlük için verdiği mücadelenin yankısının tüm dünyada duyulduğunu belirten Bolsonaro, onun inanç ve direnç konusunda bir rol model olduğunu kaydetti.

Trump Bolsonaro'ya destek vermişti

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek mesajı vermişti.

"Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanan Trump, Bolsonaro'nun "halk için savaşmak dışında hiçbir suçu olmadığını" kaydetmişti.

Bolsonaro hakkında darbe girişimi suçlamasıyla açılan davaya işaret ederek, eski Brezilya Devlet Başkanı'na yapılanları "cadı avı" olarak niteleyen Trump, "Gerçekleşmesi gereken tek yargılama, Brezilya seçmenleri tarafından yapılacak bir yargılamadır, buna da seçim denir. Bolsonaro'yu rahat bırakın." ifadelerine yer vermişti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisiyle kişisel sorunlarının bulunduğunu savunan Bolsonaro, davayı soruşturan Alexandre de Moraes'in suçlamak için "asılsız bir hikaye" uydurduğunu öne sürmüştü.