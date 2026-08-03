Lula da Silva, Dördüncü Dönem İçin Aday Gösterildi

SAO PAULO, 3 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen iktidardaki İşçi Partisi'nin ulusal kurultayında konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2 Ağustos 2026.

Brezilya'da iktidardaki İşçi Partisi pazar günü, yaklaşan başkanlık seçimi için görevdeki Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı resmi olarak aday gösterdi. 80 yaşındaki Lula da Silva, dördüncü dönemi için yarışacak. (Fotoğraf: Paulo Lopes/Xinhua)