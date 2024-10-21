Lula da Silva Hastaneye Kaldırıldı

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SAO PAULO, 21 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumartesi günü evinde geçirdiği kaza sonucu başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Başkanlık ofisinden Pazar günü yapılana açıklamayla Lula da Silva'nın önümüzdeki BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya yapacağı seyahatin iptal edildiği duyuruldu.

BRICS, Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihleri arasında 16. zirvesini düzenleyecek.

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada uzun mesafeli uçak yolculuklarından kaçınmasına yönelik tıbbi tavsiye üzerine 78 yaşındaki Lula da Silva'nın "BRICS Zirvesi'ne katılmak için seyahat edemeyeceği" belirtildi.

Öte yandan Lula da Silva başkent Brasilia'dan video bağlantısıyla zirveye katılacak ve önümüzdeki hafta normal çalışma programına devam edecek.

Lula da Silva, başının arka tarafında oluşan "zedelenme" nedeniyle Brasilia'da bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların imzasını taşıyan açıklamada, "Sağlık ekibinin değerlendirmesi sonucu Lula'ya uzun mesafeli hava yolculuğundan kaçınması tavsiye edildi. Ancak diğer faaliyetlerini yürütmesi için bir engel bulunmuyor" ifadeleri yer aldı.

27 Ekim'de 79 yaşına girecek olan Lula da Silva, geçtiğimiz yıl kalça ameliyatı geçirmişti.