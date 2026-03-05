Lula'dan Dünya'ya Gıda Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
Lula'dan Dünya'ya Gıda Güvenliği Uyarısı

05.03.2026 09:55
Brezilya Başkanı Lula, savaş harcamalarının gıda güvenliği yerine harcandığını eleştirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünya liderlerini eleştirerek kaynakların gıda güvenliği yerine savaş ve silahlanmaya harcanmasına tepki gösterdi.

Başkent Brazilya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Latin Amerika ve Karayip 39. Bölge Konferansı'nın açılışında konuşan Lula da Silva, silahlara harcanan paralara değindi.

Lula da Silva, geçen yıl savaş ve silahlanmaya 2,7 trilyon dolar harcandığını belirterek "Bu para dünyada açlık çeken 630 milyon insana paylaştırılsaydı kişi başına 4 bin 285 dolar düşerdi ve bu herkes için yeterli bir kaynak olurdu." ifadesini kullandı.

BM'nin öneminin giderek azaldığını dile getiren Lula da Silva, şunları söyledi:

"En güçlü ülkeler, savunmaya ve yeni imha teknolojileri geliştirmeye odaklanırken BM'nin giderek önemini yitirmesinden üzüntü duyuyorum. Herkes çatışmaların şiddetleneceğini düşünüyor, herkes daha fazla silah, daha fazla atom bombası, daha fazla insansız hava aracı ve her gün daha pahalı hale gelen savaş uçakları istiyor. Ancak bunların hiçbiri inşa etmek veya gıda üretmek için yapılmıyor."

"Küba, üretim yapmayı bilmediği için açlık çekmiyor"

Lula da Silva, Küba'nın yaşadığı ambargoyu hatırlatarak "Küba, üretim yapmayı bilmediği için açlık çekmiyor. Küba, kendi enerjisini nasıl üreteceğini bilmediği için açlık çekmiyor. Küba, tüm dünyanın hakkı olan belirli şeylere sahip olmasını istemedikleri için açlık çekiyor." diye konuştu.

Latin Amerika ve Karayip bölgelerinin devasa doğal kaynaklarına rağmen büyük bir adaletsizlikle boğuştuğunu söyleyen Lula da Silva, "Keşfedilmemizin üzerinden 525 ya da 533 yıl geçmesine rağmen hala gezegenin en yoksul ve en adaletsiz bölgelerinden biri olarak yaşamamız adil değil. Altın varken altınımızı aldılar, gümüş varken gümüşümüzü alıp götürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve, bölgede açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadeleyi merkeze alarak, 2026-2027 önceliklerini belirlemeyi hedefliyor.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu ile Brezilya Tarımsal Kalkınma Bakanı Paulo Teixeira'nin eş başkanlığında düzenlenen toplantıya Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden bakanlar, üst düzey yetkililer ve temsilciler katılıyor.

Kaynak: AA

Brezilya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Lula, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
