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Lula'dan Trump'ın Gümrük Vergilerine Eleştiri

Brezilya Başkanı Lula, Trump'ın gümrük vergilerini eleştirerek karşı önlemler alacaklarını açıkladı.

28.03.2025 10:27
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RİO DE JANEİRO, 28 Mart (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce açıkladığı gümrük vergilerini eleştirerek, ABD'ye yönelik karşılıklılık temelinde ticari önlemler alabilecekleri uyarısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lula da Silva, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "ABD hükümetinin tüm ülkelerden gelen tüm ürünlere gümrük vergisi getirmeye yönelik bu politikasından büyük endişe duyuyorum" dedi.

Trump'ın otomotiv ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararıyla ilgili de endişelerini dile getiren Lula da Silva, söz konusu korumacı önlemlerin hem ABD'li tüketiciler için araç fiyatlarını artıracağını hem de enflasyon ve faiz oranlarının yükselmesine yol açabileceğini söyledi.

Lula da Silva, "Endişeliyim çünkü sonuçta zarar gören serbest ticaret olacak. Endişeliyim çünkü çok taraflılık yeniliyor. Endişeliyim çünkü ABD Başkanı, dünyanın şerifi değil sadece ABD'nin başkanı" diye konuştu.

Washington'ın bu ayın başlarında Brezilya menşeli çelik ve alüminyuma yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararıyla ilgili ise konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıyacaklarını belirten Lula da Silva, "Buna kayıtsız kalamayız. Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuracağız ve eğer sonuç alamazsak karşılıklılık esasına göre ABD ürünlerine gümrük vergisi koyacağız" dedi.

Tek taraflı korumacılığın küresel ekonomik işbirliğine zarar vererek çok taraflılığı sarstığını söyleyen Lula da Silva, ABD'nin son gümrük vergilerinden etkilenen diğer ülkelerin de durumlarını DTÖ'ye taşıyacaklarını ve gerekirse karşılıklılık temelinde önlemler alacaklarını umduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Lula Da Silva, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula'dan Trump'ın Gümrük Vergilerine Eleştiri - Son Dakika

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