Lula Silva'nın Seçim Kampanyası Başladı - Son Dakika
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Lula Silva'nın Seçim Kampanyası Başladı

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 4 Ekim'deki seçim için kampanyasını Sao Paulo'da başlattı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte 4 Ekim'de düzenlenecek devlet başkanı seçimi için kampanyasını resmen başlattı.

Sao Paulo'daki Vila Euclides Belediye Stadyumu'nda, İşçi Partisi tarafından düzenlenen mitingde konuşan Lula da Silva, binlerce kişiye seslendi.

Lula da Silva, seçim kampanyasının odağına organize suçlar ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile sosyal programların sürdürülmesi vaatlerini yerleştirdi.

Son 3,5 yılda 10 milyon kayıtlı istihdam oluşturulması ve sosyal programların genişletilmesi gibi hükümetinin başarıları arasında gösterdiği icraatlara değinen Lula da Silva, "Dördüncü dönemimde ülkemizin bazı temel sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, isim vermeden sağcı hükümetleri eleştirerek, "Sağlığa, eğitime, barınmaya yatırım yapmazsanız Brezilya halkı için nasıl bir gelecek istersiniz? Organize suçu ancak paralarını ellerinden alarak bitirebiliriz." diye konuştu.

"Kritik mineralleri Brezilya halkının çıkarı için biz işleteceğiz"

Brezilya'nın kritik mineralleri kendi imkanlarıyla çıkarma ve işleme kapasitesine sahip olmasının önemini vurgulayan Lula, "ABD'yi de Rusya'yı da Çin'i de başka hiç kimseyi de istemiyorum. Kritik mineralleri Brezilya halkının çıkarı için biz işleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Samba ve hip-hop gösterilerinin yanı sıra Lula da Silva'nın İşçi Partisinin rengi olan kırmızı kıyafetler giyen yüzlerce kişinin katıldığı mitingde festival havası hakim oldu.

Lula da Silva, 7. kez aday

Lula da Silva, 2003-2010 yıllarında iki dönem ülkeyi yönettikten ve 2023'te yeniden devlet başkanı seçildikten sonra 7. kez devlet başkanlığı yarışına hazırlanıyor.

Eski sendika lideri Lula da Silva, sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini gidermek amacıyla son aylarda sık sık "30 yaşındayken sahip olduğum enerjinin aynısına sahibim." ifadesini kullanıyor.

Ulusal basına göre, Lula da Silva, ekonomide yavaşlamanın yaşandığı bir dönemde seçim yarışına giriyor.

Gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, hükümet işsizlik oranındaki düşüşü ve yoksullukla mücadelede sağlanan ilerlemeyi seçim kampanyasının öne çıkan başlıkları arasında gösteriyor.

Datafolha'nın son anketine göre, olası bir ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Flavio Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçüldü.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak. Anketler, yarışın mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasında geçeceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

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