Lula ve Macron'dan Çok Taraflı Ticaret Vurgusu

21.08.2025 05:45
Brezilya ve Fransa liderleri, ticaret ve iklim değişikliği konularında işbirliğini görüştü.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Lula da Silva, Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirten Lula da Silva, "Çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklediğimizi bir kez daha teyit ettik. Konuşmamız sırasında, Brezilya'ya karşı ticari tarifelerin siyasi amaçlarla kullanılmasını kınadım ve hükümetimizin Brezilyalı işçileri ve şirketleri korumak için aldığı önlemleri paylaştım. Ayrıca Macron'a, ABD'nin haksız tarifelerine karşı Brezilya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurduğumu söyledim." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yeni ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmak ve ulusal üretime pazarlar açmak için çalışmaya devam etmenin önemine işaret etti.

Gelişmiş ülkeler ile Küresel Güney ülkeleri arasında daha fazla işbirliğini teşvik etme niyetini yineleyen Lula da Silva, "Bu çok taraflı olarak kabul edilmiş kurallara dayalı ticaretten yana bir duruştur. Bu eylül ayında düzenlemeyi planladığımız BRICS Sanal Zirvesi'nin ana konularından biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelede COP30'un önemini vurgulayan Lula da Silva, "Hangi ülkelerin bilime inandığının orada açıkça görüleceğini ifade ettim. Brezilya'nın sunduğu iddialı ulusal katkı hedeflerini öne çıkardım ve AB'nin ve üye ülkelerinin gezegenin karşı karşıya olduğu zorluklarla orantılı hedefler sunmasının önemini belirttim. Macron, Belem'de yapılacak zirvenin gerçekleşmesine desteğini yineledi ve etkinliğe katılımını teyit etti." açıklaması yaptı.

Lula da Silva, Ukrayna- Rusya barış müzakerelerine değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya ve Çin'in öncülük ettiği Barış Dostları Grubu'nun rolünü övdü. Çatışmaya ilişkin diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldık ve Ukrayna'daki barış müzakerelerini de ele aldık. Dünyada askeri harcamaların artmasından duyduğum kaygıyı dile getirdim. Çünkü hala yaklaşık 700 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Bu bağlamda, Brezilya'nın FAO'nun Açlık Haritası'ndan çıkışını kayda geçirdim ve daha temsili, daha demokratik bir küresel yönetişim için çok taraflı kurumların reformunu savundum. İkili ilişkiler bağlamında ise savunma alanında iş birliğini derinleştirme taahhüdünde bulunduk."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Emmanuel Macron, Lula Da Silva, Dış Politika, Politika, Brezilya, Ukrayna, Fransa, Güncel, Rusya, Dünya, Lula, Son Dakika

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
