Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali Devam Ediyor

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği Amatör Tiyatro Festivali devam ediyor. Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi Tiyatro Topluluğu son olarak 'Ferhan Şensoy- Haldun Taner Kabare' oyununu sahneledi.

9 Mart'ta başlayan ve bugüne kadar onlarca tiyatro oyununun sahnelenip, söyleşi ve atölyelerin gerçekleştirildiği Amatör Tiyatro Festivali'nde son olarak "Ferhan Şensoy-Haldun Taner Kabare" oyunu sahnelendi. Lüleburgaz Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun oynadığı oyun, LYSA Cahit Irgat Salonu'nda seyirciyle buluştu. Oyunu belediye başkan yardımcısı Ceyhun Akgöl ve yüzlerce sanatsever izledi.

Oyunlar devam ediyor

Festival kapsamında 26 Mart'ta saat 21.00'de 'Fosforlu Cevriye Yazarını Arıyor' (Tiyatro Simurg) ve 27 Mart'ta saat 21.00'da 'Şahları da Vururlar' (Ortaoyuncular/Ses Tiyatrosu) sahnelenecek.