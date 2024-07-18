Lüleburgaz Belediye Başkanı Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümen Toplantısı'na katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Birlik ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Başkan Gerenli, Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı.

İş birliği vurgusu

Encümen üyesi Başkan Gerenli de toplantı sonrasında belediyeler arasındaki iş birliğine vurgu yaparak alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Gerenli, "Belediyelerimizle iş birliği içerisinde kentimiz ve bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.