Lüleburgaz Belediyesi 100 Günde 183 Futbol Sahası Büyüklüğünde Ot Biçti ve 80 Bin Çiçek Dikti

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından geçen 100 günlük sürede 183 futbol sahasına eş değer 1 milyon 306 bin 426 metrekarelik alanda ot biçimi ile 430 bin 557 metrekarelik alanda peyzaj bakımı yaparken, kent geneline de 80 bin adet çiçek dikti.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri hazırladıkları çalışma programı doğrultusunda daha güzel bir ilçe için çalışmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bu doğrultuda ilk 100 günlük süre içerisinde 183 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 1 milyon 306 bin 426 metrekarelik alanda ot biçme çalışması gerçekleştirdi, 430 bin 557 metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi yaptı. Bu alan içerisinde de ekipler tarafından 80 bin adet çiçek ekimi gerçekleştirildi.