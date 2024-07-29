(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nı vatandaşların katkılarıyla oluşturuyor. Vatandaşlar, 'www.luleburgaz.bel.tr' adresinde yer alan anket bağlantısına tıklayarak, ilçenin geleceği için fikirlerini iletiyor.
Lüleburgaz Belediyesi, 2025-2029 yılları arasını kapsayacak Stratejik Planı'nı halkla oluşturuyor. Sorunların ve kentteki eksikliklerin tespitine yönelik önemli sonuçların elde edilmesinin öngörüldüğü ankete vatandaşlar, 'www.luleburgaz.bel.tr' adresinden katılım sağlayabilecek.
Anket, yaklaşık 10 gün boyunca vatandaşların oylamasına açık olacak.
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