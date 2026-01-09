Lüleburgaz Belediyesi Dayanışmayı Güçlendiren Projeleri Hayata Geçirdi

(KIKRLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, 2025 yılında da sosyal destek programlarıyla binlerce haneye dokundu. Bu kapsamda paylaşma ve dayanışma kültürünü sürdüren "Sevgi Mutfağı" ve "Sevgi Mağazası" ile binlerce vatandaşa yardım edildi.

Lüleburgaz Belediyesi, 2025 yılında da sosyal destek programlarıyla binlerce haneye yardım etti.

Sevgi Mutfağı'nda hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan sıcak yemek desteği 2025 yılında da devam etti. Sevgi Mutfağı personelinin özenle hazırladığı en az 3 çeşit yemek kentin farklı noktalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaşıldı. Bu kapsamda 2025 yılında 1606 adreste 2 bin 432 kişiye haftanın 6 günü yemek ulaştırıldı.

Sevgi Mağazası da yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla kapılarını açık tuttu. Yardımsever vatandaşların destekleriyle Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde faaliyet gösteren Sevgi Mağazası'ndan 656 aileye 9 bin 221 parça kıyafet desteğinde bulunuldu.