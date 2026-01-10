Lüleburgaz Belediyesi, Kaçak Döküm Alanındaki Atıkları Temizliyor

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, Güneş Mahallesi'nde boş araziye kaçak olarak dökülen yüzlerce ton atığı temizleyerek, çevre kirliliğine müdahale etti. Yaklaşık 500 ton atığın temizlenmesi planlanan bölgede güvenlik kamerasıyla denetim yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi, Güneş Mahallesi'nde kaçak döküm sahasına dönüştürülen alandaki çevre kirliliğine müdahale etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi Sakızköy yolu üzerinde Umurca köprüsü mevkiinde kaçak döküm sahasına dönüştürülen alanda çalışma gerçekleştirdi. Kepçe ve kamyonlarla alana giren ekipler, gelişigüzel çevreye dökülen atıkları hafriyat döküm sahasına nakletti.

Yapılan çalışmayla özellikle yaz aylarında koku başta olmak üzere çevre kirliliği yaratan ve yangın riski oluşturan ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yaklaşık 500 ton atığın temizlenmesi planlanan bölgede önlemler sıkılaştırılacak. Sahadaki denetimlerin yanı sıra bölge, güvenlik kameralarıyla da anlık takip edilecek.