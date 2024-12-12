Lüleburgaz Belediyesi Kış Hazırlıklarını Sürdürüyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin beraberinde getirdiği olası olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Ekipler, ilçedeki eğitim kurumları başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarına buzlanmaya karşı kullanmak için tuz desteğinde bulundu.

Lüleburgaz Belediyesi kış mevsiminin beraberinde getirdiği olası olumsuzluklara karşıı hazırlıklarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buzlanmaların olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilçedeki eğitim kurumları başta olmak üzere tüm kurumlara buzlanmalara karşı kullanılması amacıyla tuz desteğinde bulundu. Ekipler, yaklaşık 20 ton tuzu, çuvallar halinde; okul, hastane, sağlık ocağı gibi adreslerde yetkililere teslim etti.

Ekipler, buzlanma yaşanabilecek noktalarda da yolları tuzlayarak, kazaları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.