Lüleburgaz Belediyesi'nde Nakit Ödeme Kalkıyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'ne ait tüm tesislerde, 1 Ekim 2024 itibariyle nakit ödeme kalkıyor. Bunun yerine banka veya kredi kartı ile QR ödeme uygulamasına geçiliyor.

Lüleburgaz Belediyesi, 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle belediye tesislerinde nakit ödeme uygulamasının kaldırılacağını duyurdu. Buna göre, Belediye'ye ait Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi (LYBA), Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA), Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA), Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi (LYLA), Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) kafeteryaları ile Kent Ormanı Kır Kahvesi'nde nakit ödeme yerine banka veya kredi kartı ile QR ödeme uygulamasına geçilecek.

Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Meydanı'nda ve Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'ndeki Halk Ekmek noktalarında nakit ödeme uygulamasına devam edilecek.

LYLA'daki Halk Ekmek noktasında ise banka veya kredi kartı ile QR ödeme uygulamasına, 1 Ekim itibariyle geçilecek.