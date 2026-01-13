Lüleburgaz Belediyesi, Dayanışma ve Paylaşmanın Ön Planda Olduğu Bir Yılı Geride Bıraktı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi tarafından 2025 yılında 496 aileye toplam 8 milyon 122 bin TL "Üniversiteli Aile Desteği", 2 bin 512 haneye un ve yağ desteği, 933 bebek için 3 bin 344 adet ek gıda 92 bin 494 adet bez desteğinde bulunuldu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği destek programları, geride kalan 2025 yılında da devam etti. Üniversiteli Aile Desteği, ayçiçek yağı ve un desteği, ek gıda ve bebek bezi destekleriyle dayanışma ve paylaşmanın ön planda olduğu bir yıl geride kaldı.

"Başarı sizden destek bizden" sloganıyla 2021 yılında hayata geçirilen Üniversiteli Aile Desteği kapsamında 2025 yılının güz ve bahar dönemlerinde çocuklarını çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 496 aileye toplam 8 milyon 122 bin TL'lik destekte bulunuldu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiği un ve ayçiçek yağı desteği de devam etti. Belediyeye ait tarımsal arazilerde üretilerek elde edilen ayçiçek yağı ve unlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. 2025 yılında bu kapsamda 2 bin 512 haneye un ve yağ desteği yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Önce anne sütü, önce aşı" sloganıyla gerçekleştirdiği ek gıda ve bez desteği kapsamında da 933 bebek için 3 bin 344 adet ek gıda 92 bin 494 adet bez desteğinde bulunuldu. Destekle birlikte bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişimine katkıda bulunulması, aşılarının takibinin yapılması, bebeklerin gıdaya erişimi konusundaki eşitsizliklerin azaltılması ve bebeklerin yeterli, dengeli beslenmesinin yanı sıra hijyenik bir ortamda büyütülmesiyle en az ilk 6 ay anne sütünden faydalanmalarının sağlanması hedefleniyor.

Sosyal yardımlar kapsamında 2 yaşına kadar bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere ek gıda ve bez desteği sağlanıyor. Başta bebeklerin aşılarının takibinin yapılması ve diğer şartları karşılamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere destekte bulunuluyor.