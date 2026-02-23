Lüleburgaz Belediyesi'nden Kaçak Döküme 155 Bin TL Ceza

(KIRKLARELİ) - Temiz bir çevre için denetimlerini aralıksız sürdüren Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda çevreye atık döktükleri tespit edilen kişi ve firmalara bir hafta içerisinde 155 bin TL idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi, temiz bir çevre için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda geçen hafta yapılan denetimlerde Babaeski'den gelerek kentte kaçak beton dökümü yapan kişilere 75 bin TL, yol kenarına hafriyat atığı bırakan bir firmaya 40 bin TL, Umurca Köprüsü mevkiine tekstil atığı atan bir firmaya 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde temiz çevre için denetimler gerek güvenlik kameralarıyla gerekse sahadaki personelle kesintisiz sürdürülüyor.