Lüleburgaz Belediyesi'nden Kaçak Döküme 155 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz Belediyesi'nden Kaçak Döküme 155 Bin TL Ceza

23.02.2026 11:27  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevreye atık döken kişi ve firmalara toplam 155 bin TL ceza uyguladı. Denetimler kentin temizliği için aralıksız devam ediyor.

(KIRKLARELİ) - Temiz bir çevre için denetimlerini aralıksız sürdüren Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda çevreye atık döktükleri tespit edilen kişi ve firmalara bir hafta içerisinde 155 bin TL idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi, temiz bir çevre için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda geçen hafta yapılan denetimlerde Babaeski'den gelerek kentte kaçak beton dökümü yapan kişilere 75 bin TL, yol kenarına hafriyat atığı bırakan bir firmaya 40 bin TL, Umurca Köprüsü mevkiine tekstil atığı atan bir firmaya 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde temiz çevre için denetimler gerek güvenlik kameralarıyla gerekse sahadaki personelle kesintisiz sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi'nden Kaçak Döküme 155 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:29:54. #7.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi'nden Kaçak Döküme 155 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.