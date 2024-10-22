Lüleburgaz Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, "Önce anne sütü, önce aşı" sloganıyla yaşama geçirdiği Ek Gıda ve Bez Desteği programı ile ihtiyaç sahibi aileler ve bebeklerinin yanında olmayı sürdürüyor. Program kapsamında ayda yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi aileye destek veriliyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılı sonunda başlattığı Ek Gıda ve Bez Desteği programı, bugüne kadar yüzlerce aileye ulaştı. "Önce Anne Sütü Önce Aşı" sloganıyla örnek bir dayanışmanın hayata geçirildiği program ile ihtiyaç sahibi ailelere ek gıda, bez, un ve ayçiçek yağı dağıtımı yapılıyor.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yapan ve sosyal hizmet uzmanlarınca adreslerde yapılan değerlendirmenin ardından belirlenen ihtiyaç sahibi aileler, Ekin Atölyesi'nde bulunan Sosyal Market'ten yardımlarını alıyor. Sosyal yardımlar kapsamında 2 yaşına kadar bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere ek gıda ve bez desteği sağlanıyor. Başta bebeklerin aşılarının takibinin yapılması ve diğer şartları karşılamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere destekte bulunuluyor. Şimdiye dek programdan 200 aile yararlandı.

Yardımlardan yararlanmak için Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde yer alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yapılabilecek. Ekin Atölyesi'ndeki dağıtımlar her ayın ikinci haftasında gerçekleşiyor.