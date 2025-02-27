Lüleburgaz Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek

Güncel

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, ihtiyaç sahibi anne ve bebeklerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında bin 393 bebeğe, 168 bin 748 adet bez ve 5 bin 383 adet ek gıda desteği verildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin ek gıda ve bez desteği çerçevesinde geçen yıl bin 393 bebeğe, 168 bin 748 adet bez ve 5 bin 383 adet ek gıda desteği sağlanmış oldu.

Destekle bebeklerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması, aşılarının takibinin yapılması, gıdaya erişim konusundaki eşitsizliklerin azaltılması ve bebeklerin yeterli, dengeli beslenmesinin yanı sıra hijyenik bir ortamda büyütülmesiyle en az ilk altı ay anne sütünden faydalanmalarının sağlanması hedefleniyor.

İki yaşa kadar bebek sahibi aileleri kapsayan destek için aileler, istenen evrakla birlikte Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Başvuruda kimlik kartı fotokopisi, ikametgah belgesi (e-Devlet), vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet'ten tüm aile fertlerini gösteren tek belge şeklinde), sosyal güvenlik kayıt belgesi (e-Devlet) (Evli ise eşinin belgesi ve hane içerisinde öğrenci olmayan 18 yaş üstü tüm bireyler için gerekli), sosyal güvenlik kayıt belgesinde çalışıyor olarak görünen aile fertlerinin gelir belgesi (bordro, hizmet dökümü vb.), bebeğin aşı kartı fotokopisi istenecek.