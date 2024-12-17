Lüleburgaz Belediyesi'nden Tasarruflu Durak Üretimi

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği duraklarla hem taleplere daha hızlı cevap veriyor hem de piyasaya göre yaklaşık yüzde 60 oranında tasarruf sağlamış oluyor. Üretilen duraklar vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak kentin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor.

Lüleburgaz Belediyesi, 'üreten belediye' anlayışıyla kendi atölyesinde durak üretmeye devam ediyor. Bugüne kadar belediyenin kendi atölyesinde 43 durak üretilirken, piyasaya göre yaklaşık yüzde 60 oranında da tasarruf sağlanmış oldu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen duraklar, vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan alanlara konumlandırılıyor. Üretilen duraklardan 20 tanesi daha, önceden talep edilen noktalara yerleştirilecek.