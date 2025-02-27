Lüleburgaz Belediyesi'ne Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu Ünvanı - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi'ne Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu Ünvanı

Lüleburgaz Belediyesi, Strazburg'da düzenlenen toplantıda 12'nci kez 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ünvanına layık görüldü. Başkan Gerenli, bu ödülün hep beraber elde edilen bir başarı olduğunu vurguladı.

27.02.2025 13:06
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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Strazburg'da düzenlenen toplantıda 12'nci kez "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu" ünvanı almaya hak kazandı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Bu gurur hepimizin" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi, 12'nci kez "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu" ünvanına layık görüldü. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongres'nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week - ELDW) yıllık koordinasyon toplantısı ve "Yılın Partner Kuruluşu" sertifika töreni Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirildi.

17 ülkeden 59 katılımcı arasından sertifika almaya hak kazanan 17 katılımcı arasında yer almayı başaran Lüleburgaz Belediyesi adına sertifikayı Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Samet Servet, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori'den aldı.

Başkan Gerenli, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin en prestijli ödüllerinden biri olan 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu' ödülünü bir kez daha kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ve yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sebebiyle aldığımız bu ödülü almamızda çalışma arkadaşlarımızla birlikte demokrasi ve hoşgörüyü egemen kültür haline getirmiş siz değerli komşularımızın payı çok büyük. Bu gurur hepimizin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi'ne Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu Ünvanı - Son Dakika

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