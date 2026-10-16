Lüleburgaz Belediyesi, Sarıyer\'deki sel çalışmalarına temizleme aracıyla destek verdi

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Sarıyer'de yürütülen çalışmalara kombine kanal temizleme aracıyla destek verdi.

İstanbul'da 14-15 Ekim günlerinde etkili olan ve 84 yılın en şiddetli yağışına yol açan sağanak sonucunda yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Sel sonrası AFAD koordinasyonun gerçekleştirilen çalışmalar için İstanbul'a yola çıkan Lüleburgaz Belediyesi'ne ait Kombine Kanal Temizleme Aracı da Sarıyer'de kanal açma çalışmalarına katıldı. Ekipler, tıkanan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının açılması, yeniden su baskını riskinin azaltılmasına katkı sağladı.