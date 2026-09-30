Lüleburgaz Belediyesi yaklaşık 1500 çöp poşetiyle \'Çöp atma\' yazıp çevreye dikkat çekti

Lüleburgaz Belediyesi yaklaşık 1500 çöp poşetiyle 'Çöp atma' yazıp çevreye dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Çetin Yelmez Bulvarı'nda temizlik yaparak yaklaşık 1500 çöp poşeti dolusu atık topladı. Ekipler, poşetlerin bir kısmını yan yana dizip 'Çöp atma' yazısı oluşturarak çevre temizliğine dikkati çekti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri, temizlik çalışmasında toplanan çöp poşetleriyle "Çöp atma" yazarak çevre kirliliğine dikkati çekti.
Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, Çetin Yelmez Bulvarı'nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında yol kenarları ve yeşil alanlardan yaklaşık 1500 çöp poşeti dolusu atık toplandı.
Ekipler, toplanan çöp poşetlerinin bir kısmını yan yana dizerek "Çöp atma" yazısı oluşturdu ve çevre temizliği konusunda farkındalık mesajı verdi.
Kaynak: AA
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