Lüleburgaz Bisiklet Festivali (LÜBİFEST) 6. Kez Düzenlendi

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(KIRKLARELİ)- Bisiklet festivallerinden biri olan Lüleburgaz Bisiklet Festivali (LÜBİFEST), 6'ncı kez düzenlendi. Yerli ve yabancı yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı festivalde Madrigal, Kolpa ve Gökhan Yeniada sahne aldı.

Lüleburgaz Bisiklet Festivali (LÜBİFEST), 6'ncı kez düzenlendi. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce bisiklet tutkununun bir araya geldiği LÜBİFEST 6, 13 Eylül Cuma günü kortej sürüşüyle başladı. Korteje Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş, Belediye Başkan Yardımcıları Derya Aktan, Ceyhun Akgöl, Gökhan Kaya Atay ve vatandaşlar katıldı. Kongre Meydanı'ndan başlayan sürüş, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde sona erdi. Burada festivalin açılış kurdelesi kesilerek, çadır etkinliklerinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş ve belediye başkan yardımcıları,çadırları ziyaret ederek slotcar yarışına katıldı. Festivalin ilk gününde Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde DJ Elize ve Madrigal grubu sahne aldı.

Kolpa sahne aldı

LÜBİFEST'in ikinci günü, yerli ve yabancı bisiklet severlerin katıldığı bisiklet turuyla başladı. Akademi'de toplanan grup, Evrensekiz Barajı'na sürüş gerçekleştirdi. Bisikletlileri, Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş uğurladı. Aynı gün Akademi'de çeşitli etkinlikler ve hediye çekilişi yapıldı. İkinci günün akşamında ise DJ Elize ve Kolpa grubu sahne aldı.

Gökhan Yeniada ile kapanış

Festivalin son günü olan 15 Eylül Pazar günü Lüleburgaz'dan Düğüncübaşı köyüne bisiklet turu düzenlendi. Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde de gün boyu çeşitli etkinlikler ve hediye çekilişi yapıldı. LÜBİFEST'in kapanışında ise Sefa Gümüştakım, RAF BAND ve Grup Metamorfoz konserlerinin ardından DJ Elize performasını sundu. Festivalde son olarak Gökhan Yeniada sahne alarak sevilen şarkıları seslendirdi.