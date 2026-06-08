Lüleburgaz'da "10. Balkan-Rumeli Trakya Buluşması" Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da "10. Balkan-Rumeli Trakya Buluşması" Gerçekleştirildi

08.06.2026 10:18  Güncelleme: 10:41
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Lüleburgaz Belediyesi ve BAL-GÖÇ Trakya Derneği iş birliğiyle düzenlenen 10. Balkan-Rumeli Trakya Buluşması, Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, etkinlikte ortak tarih ve kültür vurgusu yaparak, geçmişten alınan güçle geleceğe umutla bakıldığını ifade etti. Bulgaristan ve Türkiye'den çok sayıda soydaşın katıldığı buluşmada halk oyunları ve konserlerle keyifli anlar yaşandı.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin BAL-GÖÇ Trakya Derneği iş birliğiyle bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Balkan- Rumeli Trakya Buluşması, Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimize dair umutlarımızı bir kez daha büyütüyoruz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin BAL-GÖÇ Trakya Derneği iş birliğiyle 10'uncu kez yaşama geçirdiği Balkan-Rumeli Trakya Buluşması, Lüleburgaz Belediyesi Kent Ormanı'nda dün düzenlendi.

Buluşmaya Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Konsolosluğu'ndan Todor Petrov, Bulgaristan Yambol Milletvekili Seyfi Mehmedali, BAL-GÖÇ Trakya Derneği Başkanı Veli Öner, HÖH Kırcaali İl Başkanı Ruşen Feyzullah, Haskovo belediyesi meclis üyeleri, Bulgaristan ve Türkiye'den çok sayıda soydaş ve misafirler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Gerenli, "Bugün burada yalnızca bir etkinlikte bir araya gelmiyoruz, ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve ortak değerlerimizin etrafında buluşuyor, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimize dair umutlarımızı bir kez daha büyütüyoruz" dedi.

Öner de "Lüleburgaz Belediyesi ile bu etkinliği düzenlemekteki gayemiz sadece bir araya gelmek değil, aynı zamanda bu birliktelik Balkanlar'da, Rumeli'de ve Trakya'da yüzyıllardır yaşayan kardeşlik ruhunun, barış ve dayanışmanın güçlü bir mesajıdır" ifadelerini kullandı.

Buluşmada  Sarıçam ve Mehmedali de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bulgaristan'dan ve Türkiye'den halk oyunları ekiplerini gösterilerini sundu.

Etkinliğe katılanlar daha sonra Bulgar şarkıcı Vanya ve DJ Damyan'ın şarkılarıyla eğlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da '10. Balkan-Rumeli Trakya Buluşması' Gerçekleştirildi - Son Dakika

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