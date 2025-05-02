Lüleburgaz'da 23. Hıdırellez Şenlikleri 4 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz'da 23. Hıdırellez Şenlikleri 4 Mayıs'ta Başlıyor

Lüleburgaz Belediyesi, 4 Mayıs'ta Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek 23. Hıdırellez Şenlikleri'nde Tarık Mengüç sahne alacak. Etkinlikte halk oyunları gösterileri de yer alacak.

02.05.2025 12:38  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 23. Hıdırellez Şenlikleri, 4 Mayıs'ta Lüleburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte bu yıl Tarık Mengüç sahne alacak.

Lüleburgaz Belediyesi, baharı geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile karşılayacak. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Hıdırellez Şenlikleri, 4 Mayıs'ta Kent Ormanı'nda düzenlenecek.

Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu ile Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği iş birliği ile yaşama geçirilecek organizasyon, 4 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de başlayacak ve saat 16.00'da halk oyunu gösterileri devam edecek. Şenlikte sevilen şarkıcı Tarık Mengüç sahnede olacak.

Lüleburgaz Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Balkan Dansları Topluluğu ve Güliz Mert Roman Dansları Topluluğu da gösterilerini sunacak.

Hıdırellez Şenlikleri dolayısıyla Kent Ormanı'na vatandaşların kolay ulaşabilmesi için otobüs seferleri düzenlenecek. Bu kapsamda 4 Mayıs Pazar günü saat 12.00'den itibaren yeni tören alanından Kent Ormanı'na ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Tarık Mengüç, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hıdırellez, Lüleburgaz, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 23. Hıdırellez Şenlikleri 4 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:17:12. #7.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da 23. Hıdırellez Şenlikleri 4 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.