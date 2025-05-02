Lüleburgaz'da 23. Hıdırellez Şenlikleri 4 Mayıs'ta Başlıyor

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 23. Hıdırellez Şenlikleri, 4 Mayıs'ta Lüleburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte bu yıl Tarık Mengüç sahne alacak.

Lüleburgaz Belediyesi, baharı geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile karşılayacak. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Hıdırellez Şenlikleri, 4 Mayıs'ta Kent Ormanı'nda düzenlenecek.

Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu ile Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği iş birliği ile yaşama geçirilecek organizasyon, 4 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de başlayacak ve saat 16.00'da halk oyunu gösterileri devam edecek. Şenlikte sevilen şarkıcı Tarık Mengüç sahnede olacak.

Lüleburgaz Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Balkan Dansları Topluluğu ve Güliz Mert Roman Dansları Topluluğu da gösterilerini sunacak.

Hıdırellez Şenlikleri dolayısıyla Kent Ormanı'na vatandaşların kolay ulaşabilmesi için otobüs seferleri düzenlenecek. Bu kapsamda 4 Mayıs Pazar günü saat 12.00'den itibaren yeni tören alanından Kent Ormanı'na ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek.