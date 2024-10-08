Lüleburgaz\'da Ağılda Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ağılda çıkan yangın söndürüldü.

Kosova Caddesinde R.A'ya ait bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ağılda bulunan saman balyalarının da tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, aynı avludaki eve de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında, ağıl kullanılamaz hale gelirken, evde ise maddi hasar oluştu.