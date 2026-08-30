Lüleburgaz'da Araçlara Zarar Veren 3 Şüpheli Gözaltında
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki araçlara zarar veren 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki araçlara taşla zarar verdiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocasinan Mahallesi'nde otoparkta bulunan bazı araçların camlarının kırık olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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