Lüleburgaz'da Çevre Denetimi ve Hıdrellez Coşkusu

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla sigara izmariti denetimi ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı bölgeler ile iş yerlerini ziyaret ederek, çevreye rastgele atılan sigara izmaritlerinin yol açtığı kirlilik hakkında esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kent estetiğinin korunması ve daha temiz bir çevre için duyarlılık çağrısında bulunan zabıta ekipleri, işletmelerin bu konuda aldığı önlemleri de denetledi.

Belediye ekipleri, kurallara uymayan ve yerlere izmarit atmaya devam eden vatandaşlar ile işletmeler hakkında idari işlem uygulandığını bildirdi.

Hıdırellez Şenliği

Lüleburgaz ilçesinde Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesince Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Yeni Kuşak Halk Dansları Topluluğu performanslarını sahneledi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, her yıl olduğu gibi bu yılda Hıdrellez Şenliği'nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Gerenli, baharın coşkusunun Lüleburgaz'da büyük bir heyecanla kutlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından hıdrellez ateşi yakıldı.

TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Okul binasında düzenlenen fuara, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, şube müdürleri Atilla Arabacı, Hilmi Çınar ve Sibel Doğan ile öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem, proje stantlarını gezerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.