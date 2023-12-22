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Lüleburgaz'da çıkan yangında yatağa bağımlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da çıkan yangında yatağa bağımlı kadın hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen yatağa bağımlı kadın hastanede tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Lüleburgaz\'da çıkan yangında yatağa bağımlı kadın hastaneye kaldırıldı
22.12.2023 - 16:41,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen yatağa bağımlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Özerler Mahallesi Hasanağa Çeşme Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Apartmanın birinci katındaki evde bulunan yatağa bağımlı Gülseren Denizci (68), dumandan etkilendi.

Denizci, sağlık ekipleri tarafından kullanılmaz hale gelen evden çıkarılarak Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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