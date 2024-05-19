Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Lüleburgaz\'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda, otel işletmecisi 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlandığı iddia edilen 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı. Otelde yapılan aramada uyuşturucu hap, cinsel içerikli ürünler, para ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

19.05.2024 09:47
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler operasyonda, otel işletmecisi 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlandığı iddia edilen 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Otelde yapılan aramada, 112 uyuşturucu hap, 453 cinsel içerikli ürün, 1500 dolar, 1600 lira, 5 cep telefonu, kamera ile hançer ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, Jandarma, Uyuşturucu, Suç, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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