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Lüleburgaz'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

Lüleburgaz\'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, ekmek fiyatlarına 1 lira zam yapıldığını açıkladı. Karaca, ilçede 200 gram ekmeğin satış fiyatının 8 liraya yükseldiğini belirtti. Gıda maddelerindeki artan maliyetler nedeniyle ekmeğin de zamlandığını dile getiren Karaca, yeni fiyatların esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

03.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:49
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Lüleburgaz Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, ekmek fiyatlarına 1 lira zam yapıldığını bildirdi.

Karaca, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 200 gram ekmeğin satış fiyatının 8 liraya yükseldiğini söyledi.

Gıda maddelerinde artan maliyetler karşısında ekmeğin de zamlandığını belirten Karaca, yeni fiyatların esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde üç mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinin Şeker Mahallesi, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyü ile ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinin Gündoğu ve Kırcaali mahallerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Gündoğu ve Kırcaali mahallelerinde 09.00-10.00 ile 17.00-18.00, Turgutbey köyünde 10.00-14.00, Şeker Mahallesinde 11.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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