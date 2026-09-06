Lüleburgaz'da gıda işletmelerinde denetimlerde hijyen ve son kullanma tarihleri incelendi
Lüleburgaz'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerinde denetim yaptı. Hijyen, saklama koşulları ve son kullanma tarihleri kontrol edilirken, güvenilir gıda için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.
Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve gıda güvenilirliği mevzuata uygunluk açısından inceleniyor.
Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA
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