Lüleburgaz\'da Kan Bağışı Kampanyası

Lüleburgaz'da Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyası gerçekleştirildi.

Kongre Meydanı'nda kurulan kan bağışı noktasında "Mahallelerin Gücü Kan Bağışıyla Büyüyor" sloganıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşlar destek verdi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara Kızılay tarafından kişisel termos hediye edildi.

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Zafer Mahallesi Muhtarı Sabri Gündüz, dernek olarak kampanyaya katıldıklarını belirtti.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Gündüz, tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Güneş Mahallesi Muhtarı Şaban Aykır da muhtarlar olarak vatandaşları toplum yararına olan çalışmalara yönlendirmeyi görev bildiklerini ifade ederek, mahalle sakinlerini kan vermeye çağırdı.