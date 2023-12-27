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Lüleburgaz'da kardeşini bıçaklayan ağabey hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da kardeşini bıçaklayan ağabey hakkında dava açıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kardeşini evinde bıçakla yaraladığı iddia edilen ağabey hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Lüleburgaz\'da kardeşini bıçaklayan ağabey hakkında dava açıldı
27.12.2023 - 16:39,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kardeşini evinde bıçakla yaraladığı iddia edilen ağabey hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık H.C'nin kardeşi A.C'nin evine pencereden camı kırarak girdiği belirtilerek, taraflar arasındaki arbedede H.C'nin A.C'yi göğsünden bıçakla ağır yaralandığı belirtildi.

Hekim raporunda A.C'nin, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte yaralandığının belirtildiği anlatılan iddianamede, sanık H.C'nin müştekinin rızası dışında evine girerek "konut dokunulmazlığını ihlal", evin camlarını kırması nedeniyle "mala zarar verme" ve müşteki kardeşini yaşamını tehlikeye sokacak şekilde ve öldürme kastıyla bıçaklaması sebebiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarını işlediği aktarıldı.

İddianamede, söz konusu suçlar sebebiyle sanığın 23 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık, 31 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.

Olay

24 Temmuz'da Lüleburgaz ilçesi Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'nde, evinin camlarını kırıp içeri girerek kardeşi A.C'yi bıçakla ağır yaralayan H.C. polislerce gözaltına alınmıştı.

Yaralı A.C. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli ağabey H.C. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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