Lüleburgaz'da Öğrenciler Park Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Öğrenciler Park Temizliği Yaptı

Lüleburgaz Belediyesi'nin 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' projesi kapsamında, Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri, Atatürk Parkı'nda temizlik yaparak çevreye duyarlılık çağrısında bulundular.

04.10.2024 16:09
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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin başlattığı "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında çevreye duyarsız kişilerin kirlettiği parkı, ilkokul öğrencileri temizledi. Çocuklar, yetişkinlere çevre temizliğiyle ilgili duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçen ay başlattığı ve gönüllüler eşliğinde her mahallede sırayla gerçekleştirdiği "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" projesine ilgi her geçen gün artıyor. Büyük ilgi gören kampanyaya bir destek de Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, öğretmenleriyle okulun yanında bulunan Atatürk Parkı'nda temizlik çalışması yaptı.

Çocuklar yaklaşık 1 saatlik süre içinde parkı tertemiz yaparken parka atılan çöplere tepki gösterdi. Çocuklar özellikle yetişkinlere sigara izmaritlerini ve su şişelerini yere atmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Vatandaş ve belediye el ele

Çevreye gönül vermiş duyarlı vatandaşlarla ve belediyenin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, her hafta bir mahallede düzenleniyor. Katılımın her geçen gün arttığının gözlemlendiği temizlik kampanyasında belediye görevlileri, mahalle sakinleri ve gönüllü diğer katılımcılarla sokaklar temizleniyor. Temizlik çalışmalarında ortaya çıkan kirlilik gözler önüne serilirken her etkinlik sonrasında çevreye duyarlı bir kent için farkındalık mesajı veriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Öğrenciler Park Temizliği Yaptı - Son Dakika

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