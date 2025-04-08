Kızılcık Şerbeti\'nin Pembe\'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sürpriz bir kararla diziye veda etti. Ekip arkadaşları Taşçıoğlu için pasta kesti.

PEMBE, KIZILCIK ŞERBETİ'NE VEDA EDİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranlarını yıkacak haber geldi. Dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Pembe" karakteriyle dizinin hayranlarının beğenisini kazanan Sibel Taşçıoğlu, sürpriz bir kararla diziye veda etti.

EKİP ARKADAŞLARI PASTA KESTİ

Taşçıoğlu dizideki son sahnelerini çekti. Taşçıoğlu için ekip arkadaşları veda pastası kesti. Gold Film'in patronu Faruk Turgut'un da katıldığı veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

1976 doğumlu Sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde İngiltere'de ki Doncaster College'de Sirk üzerine Work Shop'a katıldı. 2012 yılında Sibel Yıldırım ile birlikte "Tiyatro Si's" i kurdu ve iki yıl boyunca bu tiyatroda hem oyunculuk hem yöneticilik yaptı. Tiyatro çalışmalarının yanında, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol aldı. Bunlardan bazıları "Medcezir" , "Kehribar", "Muhteşem Yüzyıl-Kösem", Bir Zamanlar Çukurova", "Son Mektup", "Rus Gelin" ,"Bizim İçin Şampiyon" ve şuan yayınlanmakta olan "Kızılcık Şerbeti"dir.