Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz

Geniş Video İzle

ABD'nin İran ile yapacağı nükleer silah müzakereleri öncesi İsrail Başakanı Binyamin Netanyahu'dan tehdit mesajı geldi. Videolu açıklama yayınlayan Netanyahu, ''Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz'' dedi.

08.04.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'la önceki gün Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir "İran" açıklaması geldi. ABD'nin İran'la yapacağı görüşmeler öncesi videolu mesaj paylaşan Netanyahu, Tahran'a tehditler savurdu.

NETANYAHU: İRAN NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇMEZSE ASKERİ SEÇENEĞE YÖNELECEĞİZ

Netanyahu, İran'ın nükleer silah müzakerelerinde anlaşmaya yanaşmaması durumunda savaş seçeneğine geçeceklerini belirtti. Netanyahu, İran'ın tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi. İsrail Başbakanı, "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda hemfikiriz. Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz." dedi.

"TRUMP'LA HEMFİKİRİZ"

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın hemfikir olduklarını belirtti. Netanyahu Tahran'ın söz konusu silahlara sahip olmasının anlaşma yoluyla da sağlanabileceğini ifade etti.

"İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ ABD GÖZETİMİNDE YOK EDİLMELİ"

Netanyahu, olası bir anlaşmada İran'ın nükleer tesislerinin ABD gözetiminde tamamen yok edilmesi ve bu tesislerdeki ekipmanların sökülmesi gerektiğini ileri sürdü. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına da değinen Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün yaptığı görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını belirtti. Netanyahu, Gazze'deki halkın zorla yerinden edilmesini içeren plan kapsamında bazı ülkelerle bu Filistinlileri kabul etmeleri için görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı, Trump'ın açıkladığı bu planın "eninde sonunda hayata geçirilmesi gerektiğini" savundu. Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini bunun da "İsrail'e tehdit oluşturduğunu" iddia etti. Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmasına karşı olduklarını söyleyen Netanyahu, "Dostum ve aynı zamanda (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın dostu olan Başkan Trump'a, 'Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle bu konuyu konuşuruz' dedim." ifadesini kullandı.

NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da önceki gün görüştü. Görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, İran konusunu Netanyahu ile kapsamlı şekilde görüştüklerini söyleyerek "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." dedi.

TRUMP: GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLURSA İRAN BÜYÜK TEHLİKE ALTINA GİRER

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere dikkat çekip, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." dedi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde "İran için çok kötü bir gün olacağını" belirtti. ABD Başkanı yeni anlaşmanın biraz farklı ancak bir öncekinden çok daha güçlü olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Netanyahu\'dan İran\'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Gelmez:
    arkanda usa olmadan saldırin sıkıyorsa irana 16 2 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    host diyecegim ama sokak köpekleri ne hakaret olacak 11 2 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    la İran küçük bir nükleer yokmu elinde şu İsrail'e bir at ne olacaksa olsun ?? yıllardır bizi tedirgin edip duruyorsunuz. eninde sonunda sana saldıracak ABD ile İsrail bari sen önce davran 4 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Sizde olanın bir başkasında olmasında neden rahatsız oldunuz ki ? 3 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    arkasında ABD ve bir ülke daha var ismini söylemek istemem yapar mı yapar 0 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ortadogu nun buyuk lider Netanyahu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım
Oyuncu Metin Yıldız’dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
Piyasalarda tarihi çöküş Kritik karar erkene çekildi Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi
Justin Bieber’dan şaşırtan hamle Türk şarkıcıyı takibe aldı Justin Bieber'dan şaşırtan hamle! Türk şarkıcıyı takibe aldı
Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı
Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
ABD: Çin’e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız. ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız.
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

19:51 ABD: Çin’e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız. ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız.
18:48 Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
09:21 Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
09:14 Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
09:12 Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
08:56 Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı
08:49 Justin Bieber’dan şaşırtan hamle Türk şarkıcıyı takibe aldı Justin Bieber'dan şaşırtan hamle! Türk şarkıcıyı takibe aldı
08:38 Piyasalarda tarihi çöküş Kritik karar erkene çekildi Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi
08:35 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
08:29 Oyuncu Metin Yıldız’dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum
08:02 Volkan Konak’ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 20:06:06. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement