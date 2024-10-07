Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki 42 ARC 333 plakalı tır Sakızköy Caddesi'nde A.M. idaresindeki 39 TR 099 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü A.M. ile yanındaki H.M. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Otomobil-Tır Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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