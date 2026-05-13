Lüleburgaz'da Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz'da Silahlı Kavga Davası Başladı

Lüleburgaz\'da Silahlı Kavga Davası Başladı
13.05.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ölümüne yol açan kavgada 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde oluşturulan duruşma salonunda görülen davada, tutuksuz 8 sanık ile taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu.

Tutuklu 10 sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başladı.

Tutuklu sanık N.C.B. savunmasında, olay günü husumetli oldukları kişilerle karşılaştıklarını ve çıkan olayda ateş ettiğini belirterek, "Kimseyi öldürmek gibi amacımız yoktu, kızın nasıl öldüğünü bilmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık O.D. ise evlerine ateş açıldığını ancak kimseye ateş etmediğini savundu.

Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürdü.

Rümeysa Sanpur'un nişanlısı olan tutuksuz sanık S.D. de olay sırasında nişanlısını aradığını ve silah seslerinin ardından kendisini bulmaya çalıştığını anlattı.

Müşteki Emin Sanpur ise kızının ölümünden sorumlu olanlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Olay

Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım 2025'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:56:52. #7.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.