Lüleburgaz'da Sokakta Yaşayan Can Dostlar İçin Farkındalık Etkinliği: "Sesim Olur Musun"

09.02.2026 09:42  Güncelleme: 11:23
Lüleburgaz Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'Sesim Olur Musun' isimli etkinlik düzenledi. Etkinlikte yaklaşık 5 bin kilogram mama bağışı toplandı.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle sokakta yaşayan can dostların beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen "Sesim Olur Musun" isimli farkındalık etkinliğinde yaklaşık 5 bin kilogram mama bağışı toplandı.

Lüleburgaz Belediyesi ve Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliği ile can dostlarla dayanışma amacı taşıyan "Sesim Olur Musun" adlı etkinliğin ikincisi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde dün gerçekleştirildi.

Etkinlikte can dostların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tek Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resim sergisi ve mezatı gerçekleştirildi. Girişlerin mama bağışı ile olduğu etkinlik, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin müzik grubu Metamorfoz konseri ile devam etti.

Etkinlikte konuşan Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Günalp Çakır, "Sokakta yaşayan ya da sokakta yaşamasa bile bizlerin yardımına ihtiyaç duyan can dostlarımız için buradayız. Yaşadığımız hayatın asıl parçaları beraber bu hayatı paylaştığımız can dostlarımız. Genç arkadaşlarımız cesareti bize güç veriyor. Bu anlamda Lüleburgaz'ın gösterdiği dayanışma çok önemli. Aslında Türkiye'nin dört bir yanından bu organizasyona destek veren insanlar var. Belki de Lüleburgaz Kent Konseyi'nin tarihinde bu ölçüde bir organizasyon daha önce yapılmamıştı" dedi.

"Sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak hepimizin vicdanıdır"

Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Derecik de "Sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak hepimizin vicdanıdır. Mama bağışıyla destek olan emeğiyle katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gecede yaklaşık 5 bin kilogram mama bağışı kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Kent Konseyi, Lüleburgaz, Gençlik, Güncel, Son Dakika

