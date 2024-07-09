Lüleburgaz'da Tarihi Alanlar Yenilendi

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, Zafer Çeşmesi ve Zindan Baba Türbesi'nin çevresi ile Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi yanındaki atıl alanı yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

Lüleburgaz'ın tarihi noktalarından Zafer Çeşmesi ve Zindan Baba Türbesi'nin çevresi ile Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi yanındaki atıl alanda ocak ayında tamamlanan düzenleme çalışmalarının ardından alan yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Ekipler tarafından söz konusu alanda çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra alana aydınlatma elemanları ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi; vatandaşların zaman geçirebileceği oturma alanları oluşturuldu. Bölgede mevcut yürüyüş alanları da düzenlenerek peyzaj çalışması yapıldı, Zafer Çeşmesi'nin çevresi düzenlenerek aydınlatıldı.

Çalışma sırasında tarihi alanlara zarar vermesi muhtemel kazı yapılmazken ağaçlara da dokunulmadı.