Lüleburgaz\'da Ticari Araçta Yangın

Lüleburgaz ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bülent Leylek'in Gençlik Mahallesi'nde park halinde bıraktığı 39 AAV 032 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında araçta maddi hasar oluştu.
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