Lüleburgaz’da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı
Edirne Bayırı'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı, yol tek şeritten trafiğe kapandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Edirne Bayırı mevkisinde C.K. yönetimindeki 22 BC 556 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın dorsesinden yola dökülen asfalt ise ekipler tarafından temizlendi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi geçici süreyle araç trafiğine kapanırken, devrilen tırın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz’da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?