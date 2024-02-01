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Lüleburgaz'da Tır Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Engelli Melek Kuşku Toprağa Verildi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Tır Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Engelli Melek Kuşku Toprağa Verildi

Lüleburgaz\'da Tır Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Engelli Melek Kuşku Toprağa Verildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli Melek Kuşku'nun cenazesi Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Kuşku'nun 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kaldığı öğrenildi. Dün İstiklal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Kuşku için Lüleburgaz'da büyük bir üzüntü yaşanıyor.

01.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:29
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli Melek Kuşku'nun cenazesi toprağa verildi.

Kuşku için Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kuşku'nun cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Hayatını kaybeden Kuşku'nun 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kaldığı öğrenildi.

Kuşku, dün İstiklal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.K'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Tır Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Engelli Melek Kuşku Toprağa Verildi - Son Dakika
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