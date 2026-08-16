Lüleburgaz'da Tır Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Tır Sürücüsüne Ceza

Lüleburgaz\'da Tır Sürücüsüne Ceza
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Sokağı trafiğe kapatan tır sürücüsüne 1246 lira ceza kesildi, trafik akışı normale döndü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sokağı trafiğe kapatan nakliye tırının sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Yılmaz Mahallesi Hükümet Ara Sokak'a eşya taşımak için giren nakliye tırı, yolun dar olması nedeniyle ilerleyemeyerek sokağı kapattı.

Yaklaşık bir saat boyunca araç geçişinin engellenmesi üzerine durum trafik ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, tır sürücüsüne 1246 lira idari para cezası uyguladı.

Tırın sokaktan çıkarılmasının ardından caddede trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: AA

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