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Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu haplar, para ve değerli eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Lüleburgaz\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
24.01.2024 - 14:57,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 3 adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 26 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin 355 Türk lirası, 89 çeyrek altın, 4 bilezik, 3 büyük altın, 3 Cumhuriyet altını, 20 gram altın, 2 bileklik, 23 sikke ile künye ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S, K.S. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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