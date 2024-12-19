Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede, sisin gün boyu aralıklarla görülmesi bekleniyor.
Öte yandan sis nedeniyle tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Yoğun Sis - Son Dakika
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