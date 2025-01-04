Lüleburgaz'da Ziyaretler ve Kan Bağışı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Ziyaretler ve Kan Bağışı

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı, MHP'yi ziyaret etti; kan bağışı kampanyası düzenlendi.

04.01.2025 10:16
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Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca ve köy muhtarları, MHP ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Çamlıca, ziyarette oda çalışmaları hakkında MHP İlçe Başkanı Tacettin Altay'a bilgi verdi.

Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziraat odası ve köy muhtarlarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Ziyarette Alacaoğlu köy muhtarı Ünal Çetin ile Ceylanköy muhtarı Recep Yetiş de yer aldı.

Yangında zarar gören fabrikayı ziyaret

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, çıkan yangında hasar gören oyuncak fabrikasını ziyaret etti.

Cebelli, Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Cebelli, üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Zorlu sürecin en kısa sürede atlatılması temennisinde bulunan Cebelli, oda olarak yatırımcıların yanında olduklarını kaydetti.

Kan bağışı kampanyası

Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından İstiklal İlkokulunda düzenlenen kampanyada öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Hakan Bilinmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemli olduğunu söyledi.

İki bağışçı getiren öğrenciye "iyilik elçisi" madalyası verileceğini ifade eden Bilinmez, bu tür faaliyetlerle kan bağışçısı sayısının artmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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